Negli ultimi tempi si assiste a un fenomeno in cui alcune influencer hanno trasformato la critica al patriarcato in un'opportunità commerciale. Queste figure promuovono contenuti legati alle tematiche femministe, attirando un vasto pubblico e monetizzando l'attenzione su questioni di genere. Ciò ha portato a un incremento delle iniziative online che, pur dichiarandosi impegnate nella lotta alle disuguaglianze, generano anche significativi ricavi. La tendenza si inserisce in un quadro più ampio di mercificazione dei discorsi sociali.

La lotta al patriarcato è ormai un brand e tutto quello che gli gira intorno costituisce un modello di business estremamente remunerativo. È la nuova frontiera del femminismo e frutta bene, benissimo. La nuova frontiera social del femminismo. I social, come al solito, hanno favorito una rapida e inesorabile evoluzione del fenomeno, fatta di consolidamento, per step, di slogan fatti assurgere a verità incontestabili: non perché siano in qualche modo comprovati, ma perché chiunque provi a discuterne è tacciato di negazionismo, di patriarcato e, ça va sans dire, di fascismo. In principio fu «il figlio sano del patriarcato».. In principio fu il figlio sano del patriarcato: ogni uomo come portatore di una sorta di gene maligno che lo rende colpevole in partenza, potenziale abusatore a prescindere, pericoloso in re ipsa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La nuova frontiera del femminismo: le influencer che fanno cassa sull’ossessione per il patriarcato

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