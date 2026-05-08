Recentemente, una crema viso a base di glutatione ha attirato molta attenzione nel mondo della skincare. Una versione del prodotto è attualmente disponibile con uno sconto del 70 per cento. I prodotti presenti su GQ Italia sono scelti indipendentemente dai redattori, ma acquistandoli tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La crema viso al glutatione è entrata nelle panorama beauty rumorosamente, come se sapesse già in partenza di avere ottime carte da giocare. Attenzione, però: non parliamo di una molecola semplicemente di tendenza, ma il risultato di un interesse crescente verso formule per la skincare capaci di dialogare con la pelle in maniera efficace. Il glutatione esiste già nel nostro organismo, e questo dettaglio lo rende immediatamente più credibile rispetto ad attivi esotici con nomi difficili da pronunciare.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La crema viso al glutatione è la nuova ossessione skincare del momento, e noi ne abbiamo trovata una in sconto del 70%

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