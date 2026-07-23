la nuova caserma era una nostra proposta

La Lega ha dichiarato che la proposta della nuova caserma era già stata avanzata da loro. L’amministrazione comunale ha risposto che la costruzione dipende dall’insediamento di una nuova compagnia di carabinieri, che porterebbe a un aumento degli effettivi di circa tre volte rispetto all’attuale tenenza. La discussione si concentra sulla possibilità di cambiare sede e sulla presenza di forze di polizia nella zona. Nessuna decisione è stata ancora presa.

Botta e risposta tra Lega e amministrazione comunale sulla questione della nuova caserma, che il Comune vorrebbe costruire a patto che si insedi a Castelfranco una Compagnia di carabinieri, in luogo dell’attuale tenenza (significherebbe avere circa il triplo degli attuali effettivi). "La risposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi all’interrogazione parlamentare sull’elevazione della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia a Compagnia – rileva Lodovica Boni, referente della Lega a Castelfranco - mette nero su bianco una realtà che avevamo denunciato fin dall’inizio: allo stato attuale non esiste un progetto concreto. Si tratta di una conferma inequivocabile: avevamo ragione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ABBIAMO SPIATO I MARANZA E SCOPRIAMO CHE VANNO IN MOTO SENZA CASCO E HANNO SPINTO DEI BIMBI AL PARCO

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