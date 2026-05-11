Iran Baghaei | La nostra proposta agli Usa era generosa e responsabile
Un rappresentante iraniano ha dichiarato che l'ultima proposta presentata agli Stati Uniti riguardo alla fine del conflitto è stata definita come una offerta “generosa e responsabile”. La comunicazione si inserisce in un contesto di negoziati tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell'offerta o sui riscontri ottenuti. La questione rimane al centro dell'attenzione internazionale per le sue implicazioni sul futuro delle relazioni tra i due paesi.
La più recente proposta dell’ Iran agli Stati Uniti per porre fine alla guerra era un’offerta “generosa e responsabile”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. “Il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz e la garanzia della sicurezza nella regione e in Libano erano richieste dell’Iran, considerate un’offerta generosa e responsabile per la sicurezza regionale”, ha detto Baghaei, precisando che la stabilità e la sicurezza nella regione sono state “ compromesse ” dopo il rifiuto da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump della risposta di Teheran. Questo articolo Iran, Baghaei: "La...🔗 Leggi su Lapresse.it
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