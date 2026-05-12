Ecco la nuova caserma un presidio di legalità nella terra un tempo capitale di Cosa nostra
A Santa Elisabetta è stata inaugurata la nuova caserma dei carabinieri, un edificio che rafforza la presenza dello Stato nel territorio. La struttura si trova in un’area che negli anni Novanta era nota come una delle principali basi di Cosa nostra nell'Agrigentino, un tempo teatro di violenze e faide tra clan. L’apertura della caserma rappresenta un intervento diretto delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità.
Santa Elisabetta ha oggi la sua nuova caserma dei carabinieri. Un presidio di legalità inaugurato dai vertici dell'Arma in un territorio che negli anni Novanta è stato "capitale" di Cosa nostra nell'Agrigentino, dominato da boss sanguinari e faide spietate.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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