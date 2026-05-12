Ecco la nuova caserma un presidio di legalità nella terra un tempo capitale di Cosa nostra

A Santa Elisabetta è stata inaugurata la nuova caserma dei carabinieri, un edificio che rafforza la presenza dello Stato nel territorio. La struttura si trova in un’area che negli anni Novanta era nota come una delle principali basi di Cosa nostra nell'Agrigentino, un tempo teatro di violenze e faide tra clan. L’apertura della caserma rappresenta un intervento diretto delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità.

Santa Elisabetta ha oggi la sua nuova caserma dei carabinieri. Un presidio di legalità inaugurato dai vertici dell'Arma in un territorio che negli anni Novanta è stato "capitale" di Cosa nostra nell'Agrigentino, dominato da boss sanguinari e faide spietate.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Inaugurata a Placanica la nuova caserma dei carabinieri: presidio di legalità e sicurezza

Leggi anche: Papa a Napoli e a Pompei, Manfredi: “Benvenuto nella nostra terra”. Guarda la nostra diretta

Argomenti più discussi: Firenze, dalla caserma Perotti alla facoltà di Agraria: ecco come cambieranno 17 edifici pubblici dello Stato e del Comune; Da presidio militare a polo culturale e sociale: la nuova vita dell’ex Caserma Bernardini; Patto dei palazzi pubblici: ecco cosa diventeranno. La Corte dei Conti andrà nell’ex caserma Redi; Blitz dei carabinieri a Isola Sacra e litorale: elicottero in azione.

#Garlasco Signore e Signori ecco a voi i #Poggi x.com

Nuova caserma, ecco la posa della prima pietra: Al centro sicurezza e tutela greenZavattarello (Pavia), 30 marzo 2026 – La nuova sede nasce per offrire spazi più moderni e funzionali, adeguati alle esigenze operative dell’Arma e del reparto Forestale, in un territorio dove ... ilgiorno.it