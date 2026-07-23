Questa sera debutta a Casa del Diavolo il “Devil Jamming Festival”, un nuovo evento estivo a Perugia. L’arena, allestita allo stadio comunale Lamberto Bazzurri, ospita performance live e grandi eventi. La manifestazione porta sul palco artisti e band di rilievo, con un programma che prosegue durante tutta l’estate. La location si trasforma in un punto di riferimento musicale, attirando pubblico da diverse zone. La prima serata prevede concerti e show dal vivo.

Un nuovo format impreziosisce l’estate perugina: questa sera fa il suo debutto a Casa del Diavolo il “ Devil Jamming Festival “, con la sua arena dedicata a grandi eventi e performance live d’eccellenza, allestita allo stadio comunale Lamberto Bazzurri. La festa “Voglio tornare negli anni ’90“ e poi Paolo Ruffini con lo spettacolo “Din Don Down”, il concerto di Nek e lo show di Giorgio Panariello sono i quattro momenti clou della manifestazione che segna una svolta per “Diavoli in festa“, la grande sagra che fino al primo agosto torna con serate danzanti, musica, sport e gastronomia con le eccellenze del territorio. Devil Jamming Festival è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La novità dell’estate “Devil Jamming Festival“. Le star a Casa del Diavolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casa del Jazz, la lunga estate romana porta sul palco le grandi star internazionaliNell'arco di due mesi, il parco di Villa Osio ospiterà oltre quaranta concerti di musica dal vivo, con artisti internazionali che si esibiranno sul...

Festival del Nerd 2026 a Foggia, Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Darko Peric de La Casa di carta, Lorenzo Branchetti le star della decima edizioneA Foggia si terrà nel 2026 la decima edizione del Festival del Nerd, un evento dedicato agli appassionati di cultura pop, fumetti e videogiochi.

Argomenti più discussi: La novità dell’estate Devil Jamming Festival. Le star a Casa del Diavolo; Gran finale con DJ Jad & Wlady. Hip-hop e danza per scaldare la piazza; Al via il Devil Jamming Festival. Da Nek a Giorgio Panariello: il programma.

La novità dell’estate Devil Jamming Festival. Le star a Casa del DiavoloPaolo Ruffini con Din Don Down, Nek e Panariello sono i protagonisti del format, nell’arena dello stadio Bazzurri. Si parte stasera con la festa anni ’90 . msn.com