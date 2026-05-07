A Foggia si terrà nel 2026 la decima edizione del Festival del Nerd, un evento dedicato agli appassionati di cultura pop, fumetti e videogiochi. Tra gli ospiti confermati ci sono Cristina D’Avena, conosciuta per le sigle dei cartoni animati, e Giorgio Vanni, noto per le cover di sigle di anime. Inoltre, parteciperà Darko Peric, attore di una nota serie televisiva, e Lorenzo Branchetti, volto noto della televisione per bambini.

Festival del Nerd 2026 a Foggia, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, Darko Peric de La Casa di carta, Lorenzo Branchetti le star della decima edizione Fumetto, cinema, cosplay, inclusione, sport e grandi ospiti coloreranno e animeranno le vie del centro cittadino dal 22 al 24 maggio Alice Amatore, assessora alla Cultura, ha sottolineato “l’allargamento al centro storico della manifestazione, in location e giorni differenti, e l’importanza della rete virtuosa di istituzioni, associazioni e realtà che si è venuta a creare. I mesi di maggio e giugno, con il Festival del Nerd, Monde e il Gio Festival vedranno la nostra città contenitore di...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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