casa del jazz la lunga estate romana porta sul palco le grandi star internazionali

Nell'arco di due mesi, il parco di Villa Osio ospiterà oltre quaranta concerti di musica dal vivo, con artisti internazionali che si esibiranno sul palco della Casa del Jazz. La programmazione prevede performance di artisti di fama mondiale, tra cui chitarristi e band di grandi dimensioni. L'evento, che si inserisce nella lunga estate romana, offre un palcoscenico all'aperto per un pubblico di appassionati. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e delle misure di sicurezza.

Più di quaranta concerti nel parco di Villa Osio per due mesi di musica dal vivo con le grandi star della scena italiana e internazionale, nel segno di Bill Frisell a Billy Cobham, Marcus Miller, Fred Hersch, Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu, Enrico Rava, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Enzo Pietropaoli, Rita Marcotulli. Torna in grande stile dal 13 giugno al 7 agosto Summertime, il cartellone estivo della Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz che avrà date anche nella Cavea dell’ Auditorium Parco della Musica per gli appuntamenti di grandissimo richiamo come Stefano Bollani e le sue All Stars (Rava, Fresu, Sepe,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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