Due calciatori sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Uno di loro, un difensore, ha subito un intervento alla radice del menisco mediale del ginocchio destro presso la clinica Jean Mermoz Private Hospital di Lione. L’altro giocatore, un attaccante, è alle prese con un infortunio ancora non dettagliato. La società non ha fornito ulteriori informazioni sulle condizioni di entrambi.

Il Napoli di ADL ha reso note le situazioni di infortunio per i calciatori Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca. Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione. Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - La nota della Ssc Napoli sulle condizioni di Buongiorno e Lucca

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