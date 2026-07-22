La Protezione civile ha denunciato che negli incendi nel Pollino sono stati usati gatti come inneschi, legando loro stracci imbevuti di liquido infiammabile alla coda e lanciandoli nei campi. Questi atti sono stati segnalati come parte di azioni dolose per provocare i roghi. La denuncia si basa su testimonianze e elementi raccolti sul luogo. Le autorità stanno indagando per identificare chi abbia compiuto queste azioni. Nessuna persona è ancora stata arrestata o accusata ufficialmente.

Per trasformare il Pollino in un rogo sono stati usati persino gatti con stracci imbevuti di liquido infiammabile legati alla coda e poi lanciati nei campi. “Inneschi frutto di una mente criminale”, li ha definiti il direttore generale della Protezione civile Domenico Costarella, che ha fatto un primo bilancio dei roghi mentre ancora si combatte con le fiamme che da domenica consumano l’area e nei giorni scorsi sono arrivati a lambire lo storico convento dei Cappuccini a Morano. Altri roghi stanno consumando il catanzarese e il crotonese, l’allarme arriva pure dalla Piana di Gioia Tauro dove sono stati consumati dalle fiamme alcuni degli ulivi secolari coltivati su un terreno confiscato alla 'ndrangheta, a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), e assegnato alla cooperativa Valle del Marro - Libera Terra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Incendi in Calabria, la denuncia della Protezione civile: “Gatti usati come inneschi”

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