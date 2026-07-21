In Calabria, gli incendi sono stati alimentati con inneschi ritardati, stracci imbevuti di liquido infiammabile e, secondo il capo della protezione civile, anche con gatti legati a candele o inneschi. Costarella ha riferito di utilizzare animali per propagare le fiamme, descrivendo un quadro inquietante. La situazione riguarda diversi roghi nel territorio regionale, con dettagli sui metodi utilizzati per provocare gli incendi.

Inneschi ritardati, stracci imbevuti di liquido infiammabile e persino animali utilizzati per propagare le fiamme. È il quadro inquietante descritto dal capo della protezione civile calabrese, Domenico Costarella, parlando degli incendi che hanno interessato il territorio regionale. «Dopo i vari scenari di incendio che abbiamo avuto, abbiamo trovato degli inneschi ritardati che sono proprio frutto di una mente non solo dolosa, ma direi criminale», ha affermato Costarella. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto) Candele, stracci e bottiglie per ritardare l’innesco Tra i sistemi individuati vi sarebbero delle candele sulle quali erano stati collocati stracci imbevuti di liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Incendi in Calabria, Costarella-choc: «Per propagare gli incendi usati inneschi, candele e stracci legati ai gatti» VIDEO

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