La musica barocca all' eremo di Santa Caterina del Sasso

Un concerto di musica barocca si è svolto recentemente all'eremo di Santa Caterina del Sasso. L'evento ha attirato numerosi visitatori, molti dei quali erano già presenti per visitare la chiesa e la cappella dedicata a Santa Caterina d'Egitto, risalente al XII secolo. L'esibizione si è tenuta all’interno dell’edificio, che è noto principalmente come destinazione turistica. La chiesa e l’eremo sono aperti al pubblico durante tutto l’anno.

In molti sono abituati a pensare all'eremo di Santa Caterina del Sasso solo come a un luogo da visitare. E hanno le loro ragioni, perché la prima cappella dedicata a Santa Caterina d'Egitto, attualmente visibile sul fondo della chiesa, risale al dodicesimo secolo. Fu presto affiancata da altre due chiese, quella di San Nicola e Santa Maria Nova, la cui esistenza è certa a partire dal quattordicesimo secolo. Insomma, le memorie non mancano. Sabato 25 luglio è in programma un appuntamento che unisce la possibilità di visitare l'eremo (a pagamento e su prenotazione) a quella di ascoltare gratuitamente un concerto di musica barocca: l'antico... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Chiesa S Caterina

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