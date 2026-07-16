Il 16 luglio 2026, all'Eremo di Santa Caterina del Sasso si svolgeranno concerti e visite guidate. La programmazione include esecuzioni di laudi medievali, Suite per violoncello di Bach e musica da camera, accompagnate dall'uso di un organo settecentesco. L'evento prevede spettacoli musicali e visite guidate gratuite o a pagamento, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o gli orari.

Leggiuno (Varese), 16 luglio 2026 – Dalle laudi medievali alle Suite per violoncello di Bach, dall'antico organo settecentesco alla musica da camera: l'estate all'Eremo di Santa Caterina del Sasso sarà all'insegna dei concerti e delle visite guidate. Tante occasioni per scoprire uno dei luoghi più significativi del lago Maggiore, tra luglio e agosto, porterà nella cornice affacciata sul Lago Maggiore. Ogni appuntamento musicale sarà preceduto da una visita guidata, organizzata da Archeologistics: il pubblico avrà la possibilità di conoscere la storia, l’arte e gli spazi del complesso monumentale prima dell’inizio delle esibizioni, aperta anche a chi non partecipa ai concerti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica d'estate all'Eremo di Santa Caterina del Sasso, tra concerti e visite guidate

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