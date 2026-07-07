Venerdì 10 luglio si svolge una visita guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, con una degustazione del liquore “Brugo”, prodotto nella zona di Somma Lombardo. Durante l’evento, si attraversano ambienti storici e si assaporano i gusti tradizionali del territorio varesino. L’iniziativa combina elementi culturali e culinari, offrendo un’occasione per scoprire il patrimonio locale attraverso un percorso che unisce storia, tradizioni e sapori.

Visita guidata dell' Eremo di Santa Caterina del Sasso con degustazione del Brugo, il liquore della Brughiera, nato a Somma Lombardo. L'appuntamento tra storia, cultura, tradizioni e sapori del territorio varesino è per venerdì 10 luglio. Si tratta di un evento speciale che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia del complesso affacciato sul Lago Maggiore, un viaggio che intreccia spiritualità, architettura e arte medievale. La visita inizia il via alle ore 16.30 e sarà seguita alle 17.30 da una degustazione del Brugo alla Camomilla, il nuovo liquore artigianale nato a Somma Lombardo e ispirato ai profumi e alle erbe spontanee della Brughiera Grande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eremo di Santa Caterina del Sasso: visita guidata speciale con degustazione del “Brugo”

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