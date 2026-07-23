Venerdì 24 luglio alle 18 si apre alla biblioteca Giovannini di Bibbiena una mostra dedicata ai disegni originali di Sudario Brando. L’evento si tiene presso la Biblioteca di Bibbiena e resterà aperto fino a data da definirsi. La mostra presenta una selezione di disegni realizzati dall’artista, visibili al pubblico per un periodo limitato. L'inaugurazione è prevista per venerdì alle 18, con ingresso libero.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Evento eccezionale alla biblioteca Giovannini: la mostra dei disegni originali di Sudario Brando. Inaugurazione venerdì 24 luglio alle ore 18 alla Biblioteca di Bibbiena Venerdì 24 luglio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Giovannini di Bibbiena sarà inaugurata l’eccezionale mostra dei disegni originali di Sudario Brando, promossa dal Comune, dal fumettista Giuseppe Scapigliati e dalla Biblioteca. Francesco Siena noto con lo pseudonimo di Sudario Brando, è fumettista e illustratore. Nato a Perugia nel 1973, è fra i fondatori della Biblioteca delle Nuvole (la biblioteca comunale di Perugia interamente dedicata ai fumetti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra dei disegni originali di Sudario Brando

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