A Lodi si è svolta una festa dei popoli con disegni, musica e giochi. La città ha ospitato bancarelle con bandierine colorate, bambini che hanno partecipato a attività tradizionali e gruppi che hanno eseguito canti e danze. Sono state esposte creazioni artistiche di diverse culture e sono stati proposti giochi tipici di vari Paesi, accompagnati da profumi provenienti da diverse parti del mondo.

Bandierine al vento, disegni colorati, canti, danze, giochi di una volta e profumi che attraversano continenti interi. Ma soprattutto bambini. Tanti bambini. Perché alla Festa dei Popoli andata in scena ieri al parco Martiri della Libertà il fulcro non erano solo le culture, le tradizioni o le cucine del mondo: erano loro, i più piccoli, simbolo concreto di una città che cambia volto e prova a crescere insieme. Tra stand, laboratori, esposizioni e momenti di spettacolo, la manifestazione ha trasformato il parco in un mosaico multiculturale e multietnico. Dalle specialità etniche ai balli tradizionali, passando per musica, giochi e attività, il messaggio è stato chiaro: la diversità non come distanza, ma come occasione di incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa dei popoli a Lodi. Disegni, musica e giochi: la città ha messo in mostra il suo volto multietnico

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