La morte improvvisa da paura esiste | il caso di Abderrahim Fakir spiegato con Il Mastino dei Baskerville

Una morte improvvisa da paura è possibile, come dimostra un caso analogo a quello descritto nel romanzo di Conan Doyle. In una vicenda reale, un uomo anziano con problemi cardiaci è stato trovato morto con un’espressione di terrore sul volto, sollevando sospetti che la causa non fosse naturale. La scena ha portato a un’indagine sulla possibilità di morte da shock o paura improvvisa, evidenziando come eventi di questo tipo possano verificarsi anche in situazioni quotidiane.

Il Mastino dei Baskerville è uno dei gialli più celebri di Arthur Conan Doyle e vede Sherlock Holmes indagare sulla morte di Sir Charles Baskerville. Nonostante il baronetto sia anziano e cardiopatico l’espressione di terrore pietrificata sul suo viso eleva il sospetto che la morte non sia stata del tutto naturale. L’ineffabile inquilino di Baker Street scoprirà ovviamente l’assassino che non riveleremo, ma vale qui la pena di raccontare l’anatomia di un omicidio quasi perfetto dove l’unico indizio è l’impronta di un mastino. Charles Baskerville, oltre che soffrire di cuore, viveva nell’incubo di un oscuro sortilegio: gravava infatti sulla sua stirpe una credenza che preconizzava la morte travestita da mastino. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Perché la morte ci fa così paura Omelia di Don Luigi Maria Epicoco

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