Morte di Abderrahim Fakir perché Tgr ha fermato il servizio | la denuncia dei giornalisti Rai

La Tgr ha sospeso il servizio sulla morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna. La decisione è stata presa dopo le proteste dei giornalisti Rai, che hanno denunciato pressioni e restrizioni sulla copertura dell’accaduto. La notizia riguarda un episodio in cui un uomo ha perso la vita durante un intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha provocato reazioni e discussioni pubbliche, coinvolgendo anche il settore dell’informazione.

La morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna continua a suscitare forti polemiche, ma nelle ultime ore il dibattito si è allargato anche al mondo dell’informazione. A finire al centro della discussione è infatti la decisione della Tgr Emilia-Romagna di non trasmettere un servizio già realizzato sulla vicenda. Una scelta che ha provocato la protesta congiunta delle rappresentanze sindacali dei giornalisti, mentre sul fronte giudiziario proseguono gli accertamenti della Procura per ricostruire con precisione quanto accaduto negli ultimi minuti di vita del quarantaduenne. Uomo morto durante fermo a #Bologna. Applicato lo scudo per gli agenti: 2 poliziotti e 4 sanitari coinvolti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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