La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 64 anni per l’omicidio premeditato di una donna di 62 anni, avvenuto nel quartiere Bruzzano nel ottobre 2025. La vittima è stata colpita con almeno 14 coltellate al volto e alla gola mentre si trovava in strada. L’uomo, ex compagno della vittima, è accusato di aver pianificato l’omicidio. La richiesta di processo riguarda anche un lungo periodo di violenze domestiche e appostamenti nei confronti della donna.

Milano, 23 luglio 2026 – La Procura di Milano ha chiesto il processo per Luigi Morcaldi, 64 anni, per l'omicidio premeditato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa " con almeno 14 coltellate al volto e alla gola" in strada la mattina del 22 ottobre 2025 nel quartiere Bruzzano, vicino alla sua casa. Richiesta di rinvio a giudizio in cui, come già nell'atto di conclusione delle indagini, i pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti hanno contestato al 64enne anche quasi 18 anni di maltrattamenti sulla donna quando viveva con lei, che, secondo le imputazioni, ha subito botte, insulti ma anche umiliazioni terribili. https:www.ilgiorno.itvideofemminicidio-a-milano-lagguato-a-luciana-ronchi-14-coltellate-sferrate-da-luigi-morcaldi-in-17-secondi-kwbc6nvn Gli appostamenti per “curarla” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La morte annunciata di Luciana Ronchi: 18 anni di botte, gli appostamenti, l’agguato e le coltellate. Per l’ex marito è l’ora del processo

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