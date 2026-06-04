L' amore finisce tra botte e insulti a processo il marito violento

Da riminitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 46 anni, di origini sudamericane, sarà giudicato il prossimo 11 giugno per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La sua compagna ha presentato una denuncia dettagliata, accusandolo di averla colpita e insultata durante anni di soprusi. La donna ha deciso di rivolgersi alle autorità dopo aver subito diverse aggressioni, portando così l’uomo davanti al giudice per rispondere delle accuse.

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Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali il 46enne di origini sudamericane che, il prossimo 11 giugno, comparirà davanti al gup Raffaele Deflorio in seguito alla dettagliata denuncia della compagna che, dopo anni di soprusi, ha trovato il coraggio di denunciarlo. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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