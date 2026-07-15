Reagì alle violenze del marito uccidendolo nel sonno con 189 coltellate a settembre il processo
Una donna di 59 anni dovrà comparire il 10 settembre davanti alla Corte di Assise di Napoli per l’omicidio del marito. La donna ha colpito il marito con due coltelli 189 volte durante il sonno. Il procedimento riguarda un’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. La vicenda risale a un episodio avvenuto lo scorso anno. La donna è stata arrestata subito dopo il fatto.
Uccise il marito colpendolo 189 volte con due coltelli, la 59enne Lucia Salemme, che il prossimo 10 settembre dovrà comparire davanti alla terza Corte di Assise di Napoli per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione e dalla crudeltà. Ciro Rapuano venne colto nel sonno dai fendenti della moglie, nel letto della loro abitazione nel quartiere Forcella di Napoli, il 4 settembre 2025. Dalle indagini emerse che Lucia Salemme decise di uccidere il marito dopo l'ennesima minaccia di morte, subita poche ore prima dell'omicidio. Minacce rivolte anche alla figlia e alla nipotina... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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