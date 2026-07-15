Reagì alle violenze del marito uccidendolo nel sonno con 189 coltellate a settembre il processo

Notizia in breve

Una donna di 59 anni dovrà comparire il 10 settembre davanti alla Corte di Assise di Napoli per l’omicidio del marito. La donna ha colpito il marito con due coltelli 189 volte durante il sonno. Il procedimento riguarda un’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. La vicenda risale a un episodio avvenuto lo scorso anno. La donna è stata arrestata subito dopo il fatto.