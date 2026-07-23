La moglie di Fakir ha dichiarato che il marito è stato giustiziato senza motivo, definendo l'evento un crimine contro l'umanità. Ha aggiunto che nessuno ha cercato di aiutarlo prima della sua morte. La donna ha anche affermato che l'esecuzione rappresenta un atto terribile e ha espresso timori che domani possa toccare ad altri, inclusi i figli. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'esecuzione o sul contesto legale.

«Lo hanno giustiziato. Questo è un crimine contro l'umanità, un crimine terribile. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli. Non ha fatto niente di male ed è morto così». Le voci della zia e della moglie di Abderrahim Fakir arrivano dal Marocco e chiedono «giustizia» per il 42enne morto durante un intervento di polizia, domenica 19 luglio in via Svevo al Pilastro di Bologna. Intervistate dall'emittente marocchina Chouftv, le due donne non si danno pace. «Io conoscevo bene mio marito, eravamo sposati da 13 anni - dice la moglie - era una persona normale e l'hanno ammazzato così, senza motivo». Si copre il viso con le mani e non trattiene le lacrime: «Questi sono i vestiti – dice tenendo in mano dei capi d’abbigliamento – che aveva spedito qui per passare le vacanze insieme. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - La moglie di Fakir: «Lo hanno giustiziato e ammazzato senza motivo, un crimine contro l'umanità. Nessuno lo ha aiutato»

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He gives the antidote to his mistress. The poisoned princess falls, and the count turns away.

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Ah quindi Il Tempo, siccome dà la notizia che gli altri censurano, strumentalizza? Complimenti e grazie, gentilissima @flaviafratello. Cordialità. Ps Il problema non è forse di chi due mesi fa scrisse auto sulla folla, come se l’auto si fosse guidata da sola? x.com

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