La Juventus annuncia una nuova partnership con bet365 Scores | tutti i dettagli

La Juventus ha annunciato una collaborazione con bet365 Scores. Questa partnership permette ai tifosi di ricevere aggiornamenti più tempestivi sulle partite e le notizie relative alla squadra. L’accordo riguarda la condivisione di dati e notifiche sportive in tempo reale, migliorando l’esperienza di chi segue la squadra attraverso la piattaforma. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’accordo o sulla durata dell’intesa. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso i canali della società sportiva.

di Francesco Spagnolo La Juventus ufficializza l’accordo con bet365 Scores. Un accordo che consentirà ai bianconeri di seguire in modo più rapido gli aggiornamenti sulla Vecchia Signora. La Juventus ha ufficializzato una rilevante intesa commerciale con bet365 Scores, l’applicazione pensata per gli amanti del pallone che fornisce punteggi dal vivo, analisi statistiche dettagliate e notizie su misura sui maggiori campionati internazionali. In virtù di questa intesa, la piattaforma assume la qualifica di Official Sport Infotainment Partner dei bianconeri nel territorio italiano, garantendo al popolo bianconero un modo ancora più rapido e su misura per monitorare l’andamento dei match, i dati numerici e le ultime novità societarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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