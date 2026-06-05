WWE-Juventus firmata la partnership | cosa c’è dietro la nuova alleanza

La Juventus e la WWE hanno annunciato una partnership strategica. L’accordo va oltre una semplice collaborazione commerciale e coinvolge progetti congiunti tra le due realtà. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 5 giugno 2026. I dettagli specifici delle iniziative condivise non sono stati ancora resi noti, ma l’annuncio segna un passo importante per entrambe le organizzazioni. La collaborazione mira a integrare iniziative sportive e di intrattenimento, senza ulteriori precisazioni sui contenuti o le date.

Torino, 5 giungo 2026 – La Juventus e la WWE hanno annunciato una partnership strategica che va oltre la semplice operazione commerciale. L’accordo punta a creare contenuti, esperienze, iniziative di merchandising e attivazioni internazionali capaci di mettere insieme due mondi solo in apparenza lontani: il calcio e lo sport entertainment. La collaborazione arriva in un momento preciso. La WWE ha appena consolidato la sua presenza in Italia con Clash in Italy a Torino, primo Premium Live Event della compagnia nel Paese, seguito da Raw sempre a Torino e da SmackDown a Bologna. La Juventus, invece, continua a muoversi come brand globale, interessato non solo al risultato sportivo ma anche alla relazione quotidiana con pubblici internazionali, giovani e digitali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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