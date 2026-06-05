annunciata la partnership fra la juventus e la wwe tutti i dettagli di questo accordo

È stata annunciata una collaborazione tra la Juventus e la WWE, che coinvolgerà anche gli atleti di entrambe le organizzazioni.

di Francesco Spagnolo E’ stata annunciata la partnership strategica fra la Juventus e la WWE. Una collaborazione che vedrà anche gli atleti protagonisti. La Juventus e la WWE hanno iniziato ufficialmente la collaborazione. Una partnership strategica che ha come principale obiettivo di connettere sport, intrattenimento e appassionati. Di seguito il comunicato ufficiale dei bianconeri: Juventus e WWE hanno annunciato oggi una nuova partnership strategica progettata per sviluppare esperienze, contenuti e attivazioni originali che uniscano calcio, sport, intrattenimento e, più in generale, la cultura che gravita attorno al mondo dei tifosi. WWE Clash in Italy, tenutosi a Torino domenica 31 maggio, ha segnato i primi momenti tangibili di collaborazione tra i mondi di Juventus e WWE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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