Il Galatasaray ha avviato trattative per Bremer, mentre cinque giocatori della Juventus potrebbero lasciare la squadra. La società turca ha mostrato interesse per il difensore, che potrebbe essere ceduto nel prossimo mercato. La Juventus, nel frattempo, si prepara a un possibile cambiamento nel reparto difensivo, con diverse partenze in vista. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati resi noti dettagli ufficiali sui trasferimenti.

2026-07-22 16:47:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Galatasaray ha lanciato una mossa seria per ingaggiare il difensore della Juventus Gleison Bremer. Il brasiliano resta uno dei giocatori senior più a rischio di lasciare la rosa di Luciano Spalletti, con il club turco che gli ha offerto un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione. Tentazione turca per Bremer Bremer sta valutando l’offerta, anche se in precedenza aspettava l’arrivo della Premier League o soprattutto del Bayern Monaco. La Juventus non lo considera intoccabile, anche per via della clausola rescissoria da 58 milioni di euro valida fino al 10 agosto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Juve rischia un rinnovamento difensivo? Il Galatasaray tenta Bremer perché cinque giocatori potrebbero partire

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