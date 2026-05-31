Il difensore potrebbe lasciare la Juventus questa estate. La società ha fissato un prezzo di vendita, mentre ci sono voci di un interesse da parte di club della Premier League. La decisione dipende dalle offerte e dalle trattative in corso, che potrebbero portare all’addio del giocatore alla fine della stagione. Nessuna conferma ufficiale, ma le trattative sono in corso.

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© Juventusnews24.com - Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Bremer alla Juve: perchè può partire e cosa dobbiamo aspettarci

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KOOPMEINERS VIA DALLA JUVE DALLA TURCHIA SICURI: OFFERTA SHOCK DEL GALATASARAY

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