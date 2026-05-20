In vista della prossima sessione di calciomercato, la Juventus valuta alcune cessioni per rafforzare le proprie finanze, considerando anche l'assenza dalla Champions League. Tra i nomi sul mercato ci sono giocatori che potrebbero lasciare la squadra per fare spazio a nuovi acquisti o per motivi di budget. Le trattative riguardano cinque calciatori, tra cui alcuni con contratto in scadenza o che non trovano più spazio nelle scelte tecniche. La società sta pianificando le mosse di mercato in questa direzione.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, le possibili cessioni per finanziare le casse dei bianconeri senza la Champions con diversi top player nel mirino. La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League costringerà inevitabilmente la Juventus a fare cassa in tempi brevi. Il piano della società è chiaro: servirà almeno un grande sacrificio sul mercato per far quadrare i conti. Se Kenan Yildiz rimarrà saldamente a Torino diventando il pilastro incedibile della Vecchia Signora, la lista dei partenti si allunga inesorabilmente. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, l’indiziato numero uno a lasciare i bianconeri è senza dubbio Khephren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, senza Champions largo almeno a un sacrificio: da Thuram a Bremer, chi può partire. I cinque nomi

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Calciomercato Juventus, da Guido Rodriguez al ritorno di Chiesa e una cessione di Jonathan David

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