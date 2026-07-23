Su 118 studenti, solo 10 sono italiani nella scuola media senza italiani. La dirigente afferma che la diversità rappresenta un punto di forza e che l’obiettivo è valorizzare le competenze di ogni studente, preparando i ragazzi a diventare cittadini del mondo. La scuola si propone di trasformare le differenze in risorse attraverso un percorso didattico specifico. Le polemiche sul tema continuano, ma la dirigente ribadisce la volontà di puntare su inclusione e multiculturalismo.

VENEZIA «La scuola è il luogo per eccellenza in cui le diversità si trasformano in punti di forza. Crediamo fermamente in un percorso didattico che valorizzi le competenze di ciascuno e prepari i nostri ragazzi a essere cittadini del mondo». Michela Manente, dirigente dell’Istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare” (in uscita perché, da settembre, diventerà preside al liceo Galilei di San Donà) risponde così alle nuove polemiche sulla composizione delle prime classi per il prossimo anno scolastico nella scuola di via Cappuccina dove, per quanto riguarda solo le medie, gli alunni “italofoni” saranno appena dieci su 118, con ben quattro classi composte solo da studenti con background migratorio, di cui una formata esclusivamente da ragazzini di origine bengalese. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - La "Giulio Cesare", scuola media senza senza italiani, solo 10 su 118 ragazzi. La dirigente risponde alle polemiche: «La diversità è il nostro punto di forza»

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