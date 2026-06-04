Sospesa la punizione del ragazzo di terza media | niente stop alle gite e voto di comportamento salvo Per i giudici la scuola ha punito senza avere tutte le carte in regola Ecco perché

Una sentenza ha sospeso la punizione inflitta a uno studente di terza media, mantenendo il voto di comportamento e le gite scolastiche. I giudici hanno stabilito che le sanzioni sono state adottate senza che fossero raccolte tutte le prove necessarie e senza una motivazione chiara. La decisione si basa sulla mancanza di elementi sufficienti per giustificare le misure disciplinari adottate dalla scuola.

Le punizioni scolastiche non piacciono mai a nessuno. Ma quando arrivano senza una motivazione chiara e senza aver raccolto prima le prove, un giudice può annullarle. Succede a Lecce, dove il TAR per la Puglia ha sospeso una sanzione disciplinare pesante contro un ragazzo che frequenta la terza media. I genitori hanno fatto ricorso e, almeno per ora, hanno vinto. Tutto parte da un episodio avvenuto all’interno di un istituto comprensivo della provincia di Lecce. Un alunno di terza media si vede arrivare una comunicazione del dirigente scolastico datata 3 marzo: tre giorni di sospensione con obbligo di frequenza, niente visite guidate e viaggi di istruzione, e una penalizzazione nel giudizio di comportamento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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