A Mestre, tra i 102 nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia, solo due sono italiani. L'anno scorso, su 61 iscritti in prima elementare, solo due erano italiani, con almeno altri dieci con cittadinanza diversa. La situazione riguardante le iscrizioni suscita preoccupazioni e riaccende il dibattito sulla presenza italiana tra i nuovi studenti. La scuola dell'infanzia e la prima elementare mostrano una presenza quasi esclusivamente di bambini stranieri.

MESTRE - L’anno scorso i 61 bambini iscritti in prima elementare, tra cui solo un paio di italiani, più una decina almeno con la cittadinanza. E quest’anno, per settembre, nello stesso Istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare” di via Cappuccina si raddoppia anche con le scuole dell’infanzia e nelle prime medie: tra i 102 piccoli neo iscritti ben 100 non solo “italofoni” mentre, alle medie, su 118 alunni solo dieci hanno cognomi italiani, con quattro classi delle sei nuove sezioni in cui interamente composte da ragazzini tecnicamente definiti con “background migratorio”. «Gli italiani non fanno più bambini», si dirà. Ma anche le coppie che li mettono al mondo, a questo punto, sembrano ormai dirottarli su altre scuole. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Bambini iscritti in prima elementare, spariti gli italiani tra i nuovi alunni: 2 su 102 alla scuola dell?infanzia. Riesplode il caso alla Giulio Cesare

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Bambini iscritti in prima elementare, spariti gli italiani tra i nuovi alunni

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