Un pallone d’oro emerge dal buio nella copertina di un nuovo numero di rivista, simbolo della trasformazione del calcio in infrastruttura strategica. La scelta visiva riflette come il calcio sia diventato più di uno sport, coinvolgendo aspetti geopolitici e interessi economici. L’immagine rappresenta anche la percezione di un settore che, oltre alle competizioni sportive, si configura come elemento chiave nelle dinamiche di potere globale.

Guardate la copertina del nuovo numero della nostra rivista: un pallone d’oro che affiora dal buio. È l’immagine più onesta del calcio contemporaneo perché racconta due cose insieme. La prima è che il pallone vale ormai come un lingotto. La seconda è che qualcuno, da fuori campo, ne tiene i fili. Nulla di nuovo, certo. Ma ciò accade oggi in modo eclatante rispetto al passato. Lungo lo scorso decennio, infatti, più volte ci siamo chiesti in che misura la politica inquinasse lo sport e in particolare il calcio. La domanda, forse, era mal posta. Non sembra essere il calcio politicizzato ma la politica ad aver scoperto nel pallone una fra le più efficienti macchine del consenso mai costruite. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La geopolitica del pallone: perché anche il calcio è diventato un’infrastruttura strategica

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