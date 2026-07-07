Recenti studi evidenziano che la qualità del sonno influisce sulla produttività, sulla salute e sulla capacità decisionale di un paese. Paesi con bassi livelli di riposo registrano tassi più elevati di malattie, incidenti stradali e problemi di salute mentale. La mancanza di sonno può ridurre le capacità di guida e di concentrazione, aumentando il rischio di incidenti. La correlazione tra riposo e performance nazionale sta portando alcune nazioni a considerare il sonno come una risorsa strategica e un elemento di sicurezza.

Il sonno non è più soltanto una questione privata. Sta diventando un indicatore di potenza nazionale. Un Paese che dorme poco produce meno, si ammala di più, guida peggio, decide peggio e resiste meno agli shock. Per questo, il riposo sta entrando nello stesso campo semantico dell’energia, della sicurezza alimentare e della resilienza sanitaria: una risorsa invisibile, ma strategica. Negli Stati Uniti, i dati più recenti del National Center for Health Statistics indicano che nel 2024 il 30,5% degli adulti dormiva meno di sette ore per notte, sotto la soglia raccomandata per la salute adulta; solo il 54,8% dichiarava di svegliarsi riposato.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La geopolitica del sonno: il riposo come risorsa strategica nazionale

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E se per dormire servissero 5 ore di luce stellare e silenzio assoluto

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