Lo stadio del Porto è anche un simbolo della lotta alla dittatura in Portogallo Il pallone è diventato un mezzo di ribellione Il Dragão dove i trionfi testimoniano la Resistenza

Da quotidiano.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo stadio del Porto ha rappresentato storicamente un simbolo della resistenza contro la dittatura in Portogallo. Il pallone si è trasformato in uno strumento di protesta e ribellione. Recentemente, il club ha vinto nuovamente il campionato nazionale, con la vittoria che si intreccia a una forte identità locale e a una diffusa sensazione di distanza dal potere centrale di Lisbona. La città sul Douro celebra un trionfo che va oltre il calcio.

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Il Porto è di nuovo campione del Portogallo. Nella città affacciata sul Douro, il titolo appena conquistato non è soltanto una festa sportiva: è l’ennesima rivincita identitaria di un club che da sempre si percepisce distante dal potere centrale di Lisbona. Per capirlo davvero bisogna entrare all’ Estádio do Dragão e, soprattutto, nel museo del FC Porto, dove il calcio diventa memoria storica, orgoglio cittadino e persino racconto politico. L’impatto con lo stadio del Dragão è quello delle grandi arene moderne europee. Inaugurato nel 2003, costruito per gli Europei del 2004 e capace di ospitare oltre 50mila spettatori, colpisce per eleganza e funzionalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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