In un’amichevole disputata nell’agosto 2025 al PalaAsolo contro Verona, la Virtus ha raccolto 6.500 euro. I ricavi dell’evento sono stati destinati a iniziative di solidarietà in Mozambico, legate a progetti di sviluppo comunitario. La partita si è svolta durante il ritiro pre-stagionale e ha combinato sport e beneficenza, coinvolgendo il pubblico presente. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui destinatari finali dei fondi o sull’utilizzo esatto delle risorse raccolte.

Quella disputata nell’agosto 2025 al PalaAsolo contro Verona non è stata soltanto un’amichevole estiva per la Virtus, ma anche un’importante occasione di solidarietà inserita all’interno del periodo di ritiro prestagionale. L’evento, infatti, era parte del progetto benefico ’ AllyHoop for Matambo ’, promosso dall’associazione no profit ’ Dignity Moçambique ’ del presidente ingegnere Manuel Borges Abelho, con l’obiettivo di portare il basket nel cuore del Mozambico. A distanza di quasi un anno, quel progetto è diventato realtà. In questi giorni è stato ufficialmente inaugurato un campo da pallacanestro all’aperto a Matambo, la cui costruzione è stata completata grazie ai fondi raccolti attraverso l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La gara dell’agosto 2025 tra la V nera e Verona aveva portato un incasso di 6.500 euro. La solidarietà va a canestro in Mozambico. Il campetto con i ricavi dell’amichevole di Asolo

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