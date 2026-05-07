La vittoria sfuma all' ultimo canestro | Valtur sconfitta in gara 1 playoff a Verona
Nella prima partita dei quarti di finale dei playoff di Serie A2, la squadra di Brindisi ha affrontato quella di Verona in una gara molto combattuta e equilibrata. La sfida si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, grazie a un canestro decisivo di Tyrus McGee negli ultimi secondi. Il risultato finale è stato di 1-0 nella serie, lasciando aperta la possibilità di un secondo incontro tra le due squadre.
BRINDISI - Prima partita della serie dei quarti di finale playoff di Serie A2 tra Tezenis Verona e Valtur Brindisi, match avvincente ed equilibrato vinto dai padroni di casa grazie alla penetrazione finale al ferro di Tyrus Mcgee che vale il punteggio di 1-0. Brindisi conduce per larga parte.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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