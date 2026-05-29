Matilde Baldi morta durante gara tra Porsche il VIDEO dell’incidente tra la supercar e la 500 sulla quale viaggiava

Da ilgiornaleditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una gara tra una Porsche 911 GT3 e una Fiat 500, si è verificato un incidente mortale. Un video mostra l’impatto tra la supercar e la vettura sulla quale viaggiava una donna, che ha perso la vita. La Porsche ha urtato la Fiat 500, provocando danni e conseguenze fatali per la passeggera. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto durante l’evento.

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Il filmato mostra l'incidente fatale che ha visto coinvolte la Porsche 911 GT3 di Franco Vacchina, che andava a oltre 212 kmh, e la Fiat 500 sulla quale viaggiava la giovane, guidata dalla mamma Elvia Pia Ecco il video relativo alla morte di Matilde Baldi, la giovane 20enne deceduta lo scors. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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