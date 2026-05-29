Matilde Baldi morta durante gara tra Porsche il VIDEO dell’incidente tra la supercar e la 500 sulla quale viaggiava

Notizia in breve

Durante una gara tra una Porsche 911 GT3 e una Fiat 500, si è verificato un incidente mortale. Un video mostra l’impatto tra la supercar e la vettura sulla quale viaggiava una donna, che ha perso la vita. La Porsche ha urtato la Fiat 500, provocando danni e conseguenze fatali per la passeggera. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto durante l’evento.