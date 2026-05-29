Matilde Baldi morta durante gara tra Porsche il VIDEO dell’incidente tra la supercar e la 500 sulla quale viaggiava
Durante una gara tra una Porsche 911 GT3 e una Fiat 500, si è verificato un incidente mortale. Un video mostra l’impatto tra la supercar e la vettura sulla quale viaggiava una donna, che ha perso la vita. La Porsche ha urtato la Fiat 500, provocando danni e conseguenze fatali per la passeggera. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto durante l’evento.
Il filmato mostra l'incidente fatale che ha visto coinvolte la Porsche 911 GT3 di Franco Vacchina, che andava a oltre 212 kmh, e la Fiat 500 sulla quale viaggiava la giovane, guidata dalla mamma Elvia Pia Ecco il video relativo alla morte di Matilde Baldi, la giovane 20enne deceduta lo scors. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
MATILDE UCCISA DA UNA PORSCHE A 212 KM/H, ARRESTATO IL CONDUCENTE:HA TENTATO DI INQUINARE LE PROVE
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