Warner Bros. Pictures ha rilasciato il nuovo esplosivo trailer di La fine di Oak Street (precedentemente noto con il titolo di lavorazione Flowervale Street), il nuovo attesissimo thriller fantascientifico diretto da David Robert Mitchell (It Follows) e prodotto da J.J. Abrams. Se i primi teaser puntavano sull’enigma e sull’atmosfera alla Cloverfield, questo nuovo trailer va diritto al punto: una classica e tranquilla inquadratura di vita quotidiana viene improvvisamente stravolta quando la videocamera ruota, mostrando Anne Hathaway ed Ewan McGregor in una fuga disperata da minacce preistoriche invisibili. La clip, inoltre, mostra l’impatto devastante dei predatori preistorici direttamente nei quartieri residenziali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La fine di Oak Street: Il nuovo trailer svela il caos preistorico in periferia

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La Fine di Oak Street | Trailer Ufficiale

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