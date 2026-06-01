La fine di Oak Street | disponibile il trailer del nuovo capitolo del franchise di Jurassic Park

Da nerdpool.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo trailer di La fine di Oak Street, uno dei film sui dinosauri più attesi del 2026, suggerisce di voler realizzare qualcosa che la saga di Jurassic Park e Jurassic World ha spesso promesso senza mai riuscire a sviluppare fino in fondo: portare davvero i dinosauri nel mondo reale. Dopo il debutto rivoluzionario del capolavoro di Steven Spielberg nel 1993, il franchise di Jurassic ha attraversato alti e bassi. Il punto più critico è stato raggiunto con Jurassic World: Dominion, accolto tiepidamente da pubblico e critica. Anche Jurassic World: La rinascita (2025) non è riuscito a rilanciare completamente la saga: pur ottenendo recensioni migliori dagli spettatori rispetto ai predecessori, è stato il primo film dell’era World a non superare il miliardo di dollari al botteghino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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The End of Oak Street | Official Trailer

Video The End of Oak Street | Official Trailer

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