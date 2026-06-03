‘La Fine di Oak Street’ | il nuovo sci-fi sui dinosauri con Anne Hathaway e Robert David Mitchell
Il film “La Fine di Oak Street” esce il 12 agosto 2026 nelle sale italiane. Si tratta di un’opera di fantascienza e suspense diretta da David Robert Mitchell, con protagonisti Anne Hathaway e Robert David Mitchell. La pellicola, distribuita da Warner Bros. Pictures, si concentra su eventi legati a dinosauri, ambientata in un contesto futuristico. La produzione è firmata da J.
Arriva al cinema dal 12 agosto 2026 distribuito da Warner Bros. Pictures La Fine di Oak Street, il fanta-thriller diretto da David Robert Mitchell, prodotto da J.J. Abrams e con protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor. Il nuovo trailer appena uscito ci svela qualcosa in più sulla trama del film. Attenti alla Oak Street. Warner Bros. ci presenta il trailer ufficiale di La Fine di Oak Street, il nuovo film di David Robert Mitchell (noto principalmente per l’horror It Follows ) prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams. Quando un misterioso evento cosmico strappa Oak Street dalla periferia e trasporta l’intero quartiere in un luogo sconosciuto, la famiglia Platt si rende presto conto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti cercando di orientarsi in un ambiente ormai irriconoscibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
THE END OF OAK STREET Official Trailer (2026) Anne Hathaway, Ewan McGregor
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mistero cosmico in periferia: ecco il teaser de “La fine di Oak Street” con Anne Hathaway ed Ewan McGregor
Temi più discussi: La fine di Oak Street: il nuovo trailer svela dinosauri e misteri nel film con Anne Hathaway; Ecco cosa c'è alla Fine di Oak Street: il trailer ufficiale del film svela una terrificante verità; La Fine di Oak Street: Anne Hathaway, Ewan McGregor e dinosauri nel trailer ufficiale del film; La Fine di Oak Street: online il trailer ufficiale del film.
È stato diffuso il nuovo trailer de La Fine di Oak Street dal 12 agosto al cinema. Il trailer nei commenti facebook
Jurassic... Neighborhood. Dopo Andy Sachs, una popstar e Penelope, il 2026 di Anne Hathaway la porterà al cospetto dei... dinosauri: nuovo Trailer ( youtu.be/TR9hY0wbFsk) per LA FINE DI OAK STREET, il film d'avventura alla Amblin diretto da David Rob x.com
The End of Oak Street | Official Trailer reddit
La fine di Oak Street, ecco il teaser trailer del nuovo film con Anne Hathaway ed Ewan McGregorDietro la macchina da presa David Robert Mitchell ritrova alcuni collaboratori di primo piano, tra cui il direttore della fotografia Michael Gioulakis, il montatore John Axelrad e il compositore ... corrieredellosport.it
Ecco cosa c'è alla Fine di Oak Street: il trailer ufficiale del film svela una terrificante veritàArriva al cinema dal 12 agosto 2026 distribuito da Warner Bros. Pictures La Fine di Oak Street, il fanta-thriller diretto da David Robert Mitchell, prodotto da J.J. Abrams e con protagonisti Anne Hath ... comingsoon.it