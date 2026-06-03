‘La Fine di Oak Street’ | il nuovo sci-fi sui dinosauri con Anne Hathaway e Robert David Mitchell

Da metropolitanmagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film “La Fine di Oak Street” esce il 12 agosto 2026 nelle sale italiane. Si tratta di un’opera di fantascienza e suspense diretta da David Robert Mitchell, con protagonisti Anne Hathaway e Robert David Mitchell. La pellicola, distribuita da Warner Bros. Pictures, si concentra su eventi legati a dinosauri, ambientata in un contesto futuristico. La produzione è firmata da J.

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Arriva al cinema dal 12 agosto 2026 distribuito da Warner Bros. Pictures La Fine di Oak Street, il fanta-thriller diretto da David Robert Mitchell, prodotto da J.J. Abrams e con protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor. Il nuovo trailer appena uscito ci svela qualcosa in più sulla trama del film. Attenti alla Oak Street. Warner Bros.  ci presenta il trailer ufficiale di   La Fine di Oak Street, il nuovo film di  David Robert Mitchell  (noto principalmente per l’horror  It Follows ) prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams. Quando un misterioso evento cosmico strappa  Oak Street  dalla periferia e trasporta l’intero quartiere in un luogo sconosciuto, la  famiglia Platt  si rende presto conto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti cercando di orientarsi in un ambiente ormai irriconoscibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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THE END OF OAK STREET Official Trailer (2026) Anne Hathaway, Ewan McGregor

Video THE END OF OAK STREET Official Trailer (2026) Anne Hathaway, Ewan McGregor

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