‘La Fine di Oak Street’ | il nuovo sci-fi sui dinosauri con Anne Hathaway e Robert David Mitchell

Notizia in breve

Il film “La Fine di Oak Street” esce il 12 agosto 2026 nelle sale italiane. Si tratta di un’opera di fantascienza e suspense diretta da David Robert Mitchell, con protagonisti Anne Hathaway e Robert David Mitchell. La pellicola, distribuita da Warner Bros. Pictures, si concentra su eventi legati a dinosauri, ambientata in un contesto futuristico. La produzione è firmata da J.