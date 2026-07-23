La figlia di Mario Roggero | Speriamo nella grazia tengano conto dei suoi 72 anni

La figlia di Mario Roggero ha dichiarato che sperano nella grazia e che tengano conto dei suoi 72 anni. Laura Roggero ha riaperto la gioielleria di Grinzane e ha detto che informerà il padre oggi, anche se probabilmente già avrà visto le notizie in tv. Ha anche confermato che lui ha incontrato Massimo Bossetti, condannato per il delitto di Yara Gambirasio.

Laura Roggero ha riaperto la gioielleria di Grinzane: “A lui lo diremo oggi, ma lo avrà già saputo dai tg che guarda. Sappiamo che ha incontrato Massimo Bossetti, il killer di Yara Gambirasio”. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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Temi più discussi: Roggero, il giorno della riapertura della gioielleria (ma i clienti non ci sono). La figlia Laura: Ora abbiamo paura, mi sembra di vivere un bruttissimo sogno; Roggero, il precedente nel 2005: minacciò il fidanzato della figlia; Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia, lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui: l'episodio nel 2005 dopo un'altra rapina; Roggero e la pistola contro il fidanzato della figlia, la famiglia: Istinto di protezione paterna.

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