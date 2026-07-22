Il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta di differimento della pena e confermato la detenzione in carcere di Mario Roggero. La decisione si basa sul fatto che non sono state presentate circostanze di necessità o urgenza dalla difesa. La figlia ha commentato sperando in domiciliari o grazia. Il decreto è stato firmato dalla giudice Elena Massucco.

Il decreto è stato firmato dal magistrato di sorveglianza Elena Massucco. Nel provvedimento si legge che «non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede». In sostanza, secondo il giudice, non c’erano i presupposti per un intervento immediato e provvisorio. La decisione non chiude però il procedimento: sarà ora il Tribunale di Sorveglianza di Torino a esaminare nel merito la richiesta dei difensori. Mario Roggero, 72 anni, si trova nel carcere di Bollate dal 17 luglio, dopo la condanna definitiva della Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo, durante la rapina avvenuta il 28 aprile 2021 nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mario Roggero resta in carcere: respinta la richiesta di differimento della pena. La figlia: «Speriamo nei domiciliari o nella grazia»

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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