Il tribunale ha respinto l’istanza di scarcerazione di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una sparatoria nel 2021 nel Cuneese. La decisione è definitiva e Roggero continuerà a scontare la pena in carcere. La figlia ha commentato speranze di ottenere la grazia o di essere posta agli arresti domiciliari.

Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una sparatoria avvenuta nel 2021 nel Cuneese, resta in carcere. L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha infatti respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate, a Milano. La posizione della figlia «È una questione che stanno seguendo i nostri legali. Manteniamo la speranza che ci sia comunque una soluzione, che sia la concessione dei domiciliari o la grazia, anche tenuto conto della sua età», così Laura Roggero, figlia del gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) in carcere per l'omicidio di due rapinatori, in merito alla richiesta di differimento della pena respinta dall'Ufficio di Sorveglianza di Torino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione. La figlia: «Speriamo nella grazia o nei domiciliari»

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

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