La falsa prima pagina de Il Giornale generata con l’IA | Le associazioni amici della Russia nel mirino della Digos

Su Facebook circola un’immagine che riproduce una presunta prima pagina del quotidiano Il Giornale, datata 23 giugno 2026. La pagina, generata con intelligenza artificiale, riporta un titolo che accusa alcune associazioni di essere amiche della Russia e nel mirino delle forze di polizia. Non si tratta di un documento autentico, ma di un falso prodotto creato con strumenti di intelligenza artificiale. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa pubblicazione.

Circola sui social, in particolare su Facebook, l’immagine di quella che sembra essere una pagina del quotidiano Il Giornale datata martedì 23 giugno 2026. Il pezzo in evidenza, firmato con il nome del giornalista Fausto Biloslavo, riportava come titolo «Le associazioni amici della Russia nel mirino della Digos». Il Giornale non ha mai pubblicato quell’articolo, mentre la prima pagina è falsa e generata con l’intelligenza artificiale. Perché la pagina è falsa. L’immagine non trova riscontro in nessuno degli archivi digitali che raccolgono le prime pagine delle testate giornalistiche, così come non esiste alcuno scatto fotografico di qualche lettore sui social. 🔗 Leggi su Open.online

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