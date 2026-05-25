Ucraina Kiev nel mirino della Russia | Diplomatici e stranieri lascino la città il prima possibile

Notizia in breve

La Russia ha annunciato una nuova ondata di raid contro Kiev e ha invitato diplomatici e stranieri a lasciare la città il prima possibile. La comunicazione è arrivata in un contesto di tensione crescente tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sulle modalità degli attacchi. La città si trova sotto pressione a causa delle minacce e delle operazioni militari in corso.