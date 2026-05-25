Ucraina Kiev nel mirino della Russia | Diplomatici e stranieri lascino la città il prima possibile
La Russia ha annunciato una nuova ondata di raid contro Kiev e ha invitato diplomatici e stranieri a lasciare la città il prima possibile. La comunicazione è arrivata in un contesto di tensione crescente tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sulle modalità degli attacchi. La città si trova sotto pressione a causa delle minacce e delle operazioni militari in corso.
(Adnkronos) – La Russia anticipa una nuova ondata di raid contro Kiev e sollecita diplomatici e altri stranieri a lasciare la città "il prima possibile". "I raid avranno come obiettivi sia i centri decisionali che le postazioni di comando. avvertiamo i cittadini stranieri, incluso il personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni internazionali, di lasciare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
UCRAINA-RUSSIA, SPETTRO DI ESCALATION NUCLEARE. GENERALE BONI: ARMI NUCLEARI A KIEV UN SUICIDIO
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