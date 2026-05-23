Donald Trump ha condiviso su Truth un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae mentre parla della Groenlandia. La pubblicazione ha suscitato discussioni online, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali dichiarazioni o interventi diretti dell’ex presidente riguardo alla regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il post pubblicato su Truth. Donald Trump è tornato a far discutere per la Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso sul social Truth un’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale nella quale compare il suo volto gigantesco dietro le montagne dell’isola artica, mentre osserva la città sottostante. La foto è accompagnata dalla frase “Hello, Greenland”, un messaggio che ha rapidamente attirato l’attenzione internazionale e riacceso il dibattito sull’interesse americano verso il territorio groenlandese. L’interesse degli Usa per l’isola artica. Negli ultimi mesi Trump ha più volte mostrato attenzione strategica nei confronti della Groenlandia, nonostante gli Stati Uniti siano attualmente impegnati su altri fronti internazionali, tra cui le tensioni con Iran e Cuba. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump torna a ‘parlare’ della Groenlandia con un’immagine generata dall’IA

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Trump: Faremo qualcosa sulla Groenlandia con le buone o con le cattive

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