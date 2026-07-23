La difesa che Allegri vuole per il Napoli | i nomi e il piano azzurro

Da spazionapoli.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli cerca rinforzi in difesa dopo l'infortunio di Buongiorno. Secondo fonti di stampa, il primo obiettivo è un difensore della Juventus, Federico Gatti. L’allenatore azzurro avrebbe indicato il giocatore come soluzione per rafforzare la linea arretrata, puntando su solidità e personalità. La trattativa è in fase preliminare e il club sta valutando le modalità di acquisizione.

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Federico Gatti rappresenta il primo obiettivo di Massimiliano Allegri per rinforzare la difesa del Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno. Il difensore della Juventus, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato indicato personalmente dal tecnico come soluzione ideale per garantire solidità e personalità alla retroguardia azzurra. Gatti verso il Napoli: il nodo Juventus. La strada verso l’acquisto di Gatti non è semplice. Una trattativa tra Napoli e Juventus presenta ostacoli sia tecnici che ambientali, dato che i due club rimangono rivali storici. Il centrale bianconero si trova attualmente ai margini del progetto torinese, una circostanza che potrebbe facilitare una cessione, ma le negoziazioni tra le due società richiedono tempo e cautela strategica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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