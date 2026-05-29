Allegri-Napoli ci siamo | ecco i primi nomi per il nuovo corso azzurro

Allegri è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sono stati avanzati i primi nomi dei possibili rinforzi per la squadra azzurra sotto la sua guida. La trattativa tra le parti sarebbe in fase avanzata, senza ancora comunicazioni ufficiali. La società sta definendo i dettagli con il tecnico, mentre i giocatori coinvolti nei discorsi di mercato rimangono riservati. Non ci sono ancora conferme ufficiali né date di annuncio.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli. L’intesa tra il tecnico livornese e il club azzurro sarebbe ormai ai dettagli: prima della firma, però, Allegri dovrà definire la separazione con il Milan, passaggio atteso a breve. Nel corso di Speciale Calciomercato su SportItalia, Alfredo Pedullà ha svelato anche alcuni possibili movimenti di mercato legati al nuovo progetto tecnico partenopeo. Tra i profili seguiti ci sarebbero Mario Gila e Adrien Rabiot. Il centrale spagnolo sarebbe da tempo nel mirino del Napoli e avrebbe raccolto consensi anche da parte di Allegri già nelle sue precedenti esperienze. Per quanto riguarda Rabiot, il centrocampista francese potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto in caso di addio di André-Frank Zambo Anguissa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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ALLEGRI NAPOLIC'È L' ACCORDOSUPERATO ITALIANOSALE LA PAURANAPOLI NON LO FARE

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