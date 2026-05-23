Trump valuta un attacco militare decisivo | l’Iran sotto la minaccia

Trump ha valutato un attacco militare contro l’Iran, con decisioni prese in un meeting segreto a porte chiuse. Alla riunione hanno partecipato figure di alto livello dell’amministrazione. I mediatori del Pakistan e del Qatar sono stati coinvolti in colloqui con i funzionari statunitensi per cercare di bloccare l’azione militare imminente. Non ci sono ancora conferme ufficiali su una decisione definitiva.

? Punti chiave Quali figure chiave hanno partecipato al meeting segreto di Trump?. Come potrebbero i mediatori pakistano e qatariota fermare l'attacco imminente?. Perché il controllo dello Stretto di Hormuz è il punto critico?. Cosa impedisce davvero il raggiungimento di un accordo tra Washington e Teheran?.? In Breve Vertici coinvolgono JD Vance, Pete Hegseth, John Ratcliffe e Susie Wiles.. Pakistan e Qatar tentano mediazioni con il generale Ahmad Vahidi a Teheran.. Stallo su libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e Golfo Persico.. USA escludono pedaggi iraniani per il transito marittimo nel Golfo di Oman.. Donald Trump valuta un attacco militare decisivo contro l’Iran a Suffern per forzare la fine della guerra dopo il fallimento dei recenti tentativi diplomatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump: La nostra potente campagna militare contro l'Iran continua

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