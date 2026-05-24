Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che entro oggi prenderà una decisione tra firmare un accordo, condizionato alle sue condizioni sul nucleare, o lanciare un attacco. Ha inoltre riferito di aver consultato alcuni Paesi del Golfo, alcuni dei quali favorevoli a un intervento militare per affrontare l’Iran. La scelta riguarda la possibilità di un’intesa o di una risposta militare, con il risultato che sarà annunciato nelle prossime ore.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono entrati nella fase più delicata dall’inizio della crisi. Dopo settimane di tensione militare e minacce reciproche, nelle ultime 24 ore sarebbero stati registrati «progressi incoraggianti» verso un possibile accordo. A renderlo noto è stato l’esercito pakistano al termine della visita a Teheran del feldmaresciallo Asim Munir, figura centrale della mediazione tra Washington e la Repubblica islamica. Secondo il Financial Times, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a prorogare il cessate il fuoco di 60 giorni discusso nelle ultime settimane. Sul tavolo ci sarebbe un’intesa che comprenderebbe la graduale riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine delle operazioni militari e la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo persico e nel Golfo di Oman. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran, Trump: «Accordo oppure attacco». La decisione è attesa entro oggi

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Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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